Crianças torcem pelo hexa

As primas Giovana Aleixo, 14, e Luisa Aleixo Manhães, 11, participam da decoração da rua e acreditam que o Brasil conquistará o título da Copa do Mundo.

"A gente está muito confiante que o Hexa vem esse ano. E é bom fazer essa pintura, reunir os amigos. É muito legal! Eu ajudei a fazer as pinturas das paredes e do calçadão", contou Giovanna.

"É muito legal e eu amo colorir. O futebol é uma inspiração para os desenhos. De manhã cedinho a gente já está aqui na rua para pintar e de noite a gente continua. Só damos uma pausa para descansar, porque também não tem como acordar no outro dia, né? Mas é muito legal", afirmou Luisa.

Também moradora da rua, Antônia Liz, 8 anos, participa da sua segunda Copa. "É legal, tá sempre passando de geração para geração. Meus amigos pintam também. Esse ano o hexa vem!", projetou a pequena torcedora.