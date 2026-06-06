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Rio tem a menor temperatura do ano

Termômetros marcaram 11,3 graus na manhá deste sábado

Trecho do Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio
Trecho do Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio -
Rio - O fim de semana iniciou com baixas temperaturas na cidade do Rio, na manhã deste sábado (6). Os termômetros marcaram 11,3°C, às 5h20, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Este é considerada o menor registro do ano até o momento, de acordo com o Sistema Alerta Rio, do Centro de Operações (COR).

A máxima será 27°C. Segundo a meteorologista Mayara Villela, as baixas temperaturas são normais para esta época do ano. "No outono, a intensidade da radiação solar que incide sobre a cidade é menor, aumentando o número de horas de resfriamento noturno", explicou a especialista.
"A menor presença de nebulosidade sobre a cidade, e assim maior perda de calor durante o período noturno, contribuem com esse resfriamento. Isso ocorre porque as nuvens funcionam como uma espécie de cobertor que retém mais o calor no ar acima da superfície terrestre", complementou Mayara.

A menor temperatura registrada anteriormente foi 13°C, no dia 12 de maio. Nos próximos dias, o frio deve permanecer na capital fluminense, com mínima de 11°C e máxima de 29°C no domingo (7); e, respectivamente, 12°C e 28°C na segunda-feira (8). A partir de terça (9), a previsão indica que as mínimas irão subir.
No mesmo local, foi registrada a menor temperatura do ano em 2024, no Rio. Os termômetros marcaram 15,7°C, superando o recorde anterior - também no Alto da Boa Vista - dos 16,9ºC.
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