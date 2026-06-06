Homem é assassinado a tiros no Recreio

Rio - Rafael Rodrigues dos Anjos, de 22 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (5), na Rua Paulino Bazani, na comunidade do Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM foram acionadas por volta das 16h20 para verificar a ocorrência. Ao chegarem ao local, que sofre forte influência de milicianos, os policiais encontraram a vítima caída, já sem vida.



De acordo com testemunhas, Rafael teria se envolvido em uma discussão com um homem identificado apenas como Matheus. Após cometer o crime, o suspeito fugiu.



Os policiais encontraram junto ao corpo de Rafael um revólver calibre 38. A arma foi apreendida por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações.