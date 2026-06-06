Turista uruguaio morre afogado em praia da Região dos Lagos

Rio - Um turista uruguaio, de 41 anos, morreu afogado, na tarde desta sexta-feira (5), na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Segundo testemunhas, o homem teria entrado no mar para salvar o filho, caiu em uma corrente de retorno e não conseguiu sair.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares estiveram no local, por volta das 15h30, e encontraram duas pessoas recebendo socorro de equipes da prefeitura.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que guarda-vidas fizeram os procedimentos de reanimação, mas, apesar de todos os esforços empregados pelas equipes de salvamento, não foi possível reverter o quadro do turista.

O município destacou que a Praia Grande estava devidamente sinalizada com bandeira vermelha, indicando risco elevado para banho. O órgão reforça o alerta para que moradores e visitantes respeitem a sinalização das praias, especialmente durante períodos de ressaca, quando as condições do mar apresentam riscos significativos à segurança dos banhistas.



A Prefeitura ainda ressaltou que está mobilizada por meio das secretarias de Segurança Pública, Defesa Civil e Turismo, prestando assistência e suporte à família da vítima. O município também mantém contato com o Consulado do Uruguai para auxiliar nos trâmites necessários e se solidariza com a família.



A identidade da vítima não foi divulgada. A 132ª DP (Arraial do Cabo) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar os fatos.