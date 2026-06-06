Prefeito é investigado por nomear amante para cargos de confiança

O prefeito de São José dos Campos (SP), Anderson Farias Ferreira (PSD), é alvo de uma ação civil de improbidade administrativa acusado de nepotismo afetivo ao nomear sucessivamente a cargos comissionados a enfermeira Milena Guimarães Coelho.



Em documento de 24 páginas publicado nesta semana, a promotora de Justiça Ana Cristina Ioriatti Chami sustenta que Anderson e Milena mantêm relacionamento amoroso e pede a anulação dos atos de nomeação, a quebra do sigilo bancário do casal, a condenação de ambos à suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa.



"Recebi com absoluta indignação a presente ação proposta pelo Ministério Público, tendo em vista que em momento algum pratiquei qualquer irregularidade ou ilegalidade", reagiu o prefeito.



Anderson disse que reafirma sua total confiança na Justiça. "Esclareço que tomarei ciência integral do processo, adotando todas as medidas cabíveis para a devida defesa da verdade."



Segundo o Ministério Público, o caso indica situação típica de burla aos princípios da moralidade e impessoalidade, consistente em nomeações de Milena em contexto de relação íntima com o chefe do Executivo, atual prefeito municipal.



A ação mostra que Milena já exerceu diversos cargos comissionados supostamente favorecida por sua proximidade pessoal de natureza íntima com o prefeito, autoridade nomeante, circunstância notória no ambiente administrativo, funcionando como fator de proteção e privilégio.



Tal situação, na avaliação da promotora Ana Cristina Ioriatti Chami, caracteriza nepotismo impróprio, em violação à Súmula Vinculante 13 e aos princípios do artigo 37 da Constituição. "Há evidências de que as nomeações da sra. Milena Guimarães Coelho na administração pública de São José dos Campos foram efetivadas concomitantemente a seu relacionamento afetivo com o prefeito, sendo que mantinham relação adúltera, impondo-se nulidade dos atos de nomeação e responsabilização pela improbidade explícita", destaca a promotora.



O caso foi revelado em meio a um entrevero protagonizado por Milena e Sheila Cristina Thomaz Ferreira, mulher do prefeito. Milena diz que, quando assumiu o cargo de diretora do Departamento de Vigilâncias em Saúde, Sheila começou a persegui-la, indo em seu local de trabalho para expor a declarante, que conseguiu sair do local e mesmo assim ela entrou na sua sala.

Prefeito Anderson Farias e sua mulher, Sheila Thomaz Divulgação / PMSJC



Sheila teria produzido um dossiê contra Milena com fatos inverídicos, colocando pessoas para tirar foto da declarante onde ela vai, em casa, no trabalho e qualquer outro lugar que esteja, sendo que esse dossiê seria para a declarante ser demitida. A reportagem busca contato com Sheila. O espaço está aberto. Sheila teria produzido um dossiê contra Milena com fatos inverídicos, colocando pessoas para tirar foto da declarante onde ela vai, em casa, no trabalho e qualquer outro lugar que esteja, sendo que esse dossiê seria para a declarante ser demitida. A reportagem busca contato com Sheila. O espaço está aberto.