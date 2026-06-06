Sean Penn explica ausência no Oscar: 'Pude curtir pela primeira vez'

Sean Penn não esteve presente na cerimônia do Oscar deste ano mesmo com a vitória em Melhor Ator Coadjuvante pelo longa Uma Batalha Após a Outra, seu terceiro prêmio da Academia. A explicação veio durante uma conversa com a jornalista da CNN Kaitlan Collins no Festival Tribeca, em Nova York, na última sexta-feira, 5.

Segundo Penn, o problema não é especificamente com o Oscar, mas com qualquer evento que reúna mais de oito pessoas. "Não é só porque é uma cerimônia de premiação", disse ele. "Isso sempre representou desconforto social para mim. Muita gente".

O ator afirmou ter se comprometido a não comparecer a nenhum evento desse tipo e citou a ansiedade que grandes encontros provocam nele.

No lugar da cerimônia, Penn foi à Ucrânia, país onde atua como ativista e defensor do apoio ocidental ao governo local. De lá, assistiu ao Oscar - que começou às 2h e foi até as 5h, no fuso de onde estava - e disse ter aproveitado a transmissão de um jeito inédito. "Realmente pude curtir o Oscar pela primeira vez", admitiu.

Lá, ainda, recebeu uma estatueta simbólica.

Globo de Ouro foi o estopim

A decisão de abandonar eventos públicos foi tomada após o Globo de Ouro, cerimônia à qual compareceu este ano pela primeira vez.

Ao sair, foi cercado por pedidos de selfie - prática que Penn condena com veemência. "Selfie é um sugador de alma. É ruim para você, é ruim para todo mundo", disse.