Ia trazer amante para residência

Renata Pimenta, amiga de Lucélia, afirmou que o autor queria que a mulher deixasse a residência, pois ia se mudar com a amante para o local.

"Como mulher, me sinto indignada. Essa lei tem que mudar. Quantas mulheres já morreram? Ele não tinha o direito de tirar a vida dela. Se estava com a amante, ia viver a vida dele, mas não perturbasse ela. Ele viu que ela não estava dando mais importância e começou o narcisismo. Ele podia fazer tudo, menos ela. Ele poderia sair com várias mulheres e ela em casa. Ela sempre respeitou ele. Ele que nunca respeitou ela", comentou.