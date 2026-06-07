Monstro já está atrás das grades

O assassino se entregou na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, na sexta-feira (5). Ele se apresentou acompanhado de advogados. Sebastião foi autuado em flagrante por feminicídio.

Nas redes sociais, amigos lamentaram. "Triste. Minha amiga não merecia isso. Era uma pessoa maravilhosa, cuidava das filhas com toda dedicação. Ele fez o inferno até acabar com a vida dela e das meninas. Quem vai cuidar da filha dela que tem deficiência? A menina precisa da mãe. Agora, ninguém vai fazer como ela", escreveu uma internauta.