Dua Lipa e Callum Turner se casam na Itália, e Elton John canta na cerimônia

Dua Lipa e Callum Turner disseram o "sim" mais uma vez. Os dois celebraram a união neste sábado, 6, em uma cerimônia na Sicília, na Itália. O casamento civil havia acontecido em Londres, no último domingo, 31.

De acordo com o tabloide britânico The Sun e a revista Vanity Fair Italia, o casal trocou votos diante de aproximadamente 300 convidados. O cantor Elton John, amigo da noiva, apresentou uma versão do hit Your Song durante a celebração.

O casamento aconteceu na Villa Valguarnera, um complexo localizado em Bagheria, na província de Palermo. Os custos com o evento são estimados em cerca de 1,5 milhão de libras (aproximadamente 10 milhões de reais).

Após a cerimônia, foi servido um jantar idealizado pelo chef Tony Coco, reconhecido pelo Michelin. O menu tinha especialidades locais, como anelletti alla Norma, cassata e cannoli.

A pista de dança foi comandada por quatro DJs famosos: Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta e Peggy Gou.

Nas redes sociais, fotos mostraram detalhes de lembrancinhas deixadas aos convidados, como um lenço com a frase "stay mad with me forever" (fique bravo comigo para sempre, em tradução livre) e um leque com as iniciais do casal.