Morre Patrick Godfrey, ator de 'Para Sempre Cinderela', aos 93 anos

O ator britânico Patrick Godfrey morreu na última sexta-feira, 5, aos 93 anos, em casa, cercado pela família. A causa não foi divulgada. A confirmação veio por meio de nota da agência que o representava, a Markham, Froggatt & Irwin. "Paddy era um ator excepcionalmente talentoso e uma pessoa extraordinária, e sentiremos muito a sua falta", diz o comunicado.

Godfrey ficou conhecido do grande público pelo papel de Leonardo da Vinci em Para sempre Cinderela (1998), ao lado de Drew Barrymore.

Sua carreira se estendeu por quase sete décadas e abarcou mais de uma centena de produções no cinema, na televisão e no teatro. Entre seus filmes mais lembrados estão Maurice (1987), Uma Janela para o Amor (1985), Vestígios do Dia (1993), O Conde de Monte Cristo (2002) e Os Miseráveis (2012).

Na televisão, participou de séries como Doctor Who e Inspector Morse, e sua última aparição na tela foi em Casualty, da BBC, em 2021.

Quem era Patrick Godfrey?

Nascido em Londres em fevereiro de 1933, o ator começou a carreira no radioteatro da BBC nos anos 1950.

Ele manteve ao longo da vida uma ligação estreita com o teatro, com passagens pelo National Theatre e pelo Shakespeare's Globe. Godfrey deixa a esposa, a atriz Amanda Walker, de 90 anos, e dois filhos.