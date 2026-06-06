Vitória vira sobre Fortaleza e conquista o penta da Copa do Nordeste

Pela quinta vez na história, a Copa do Nordeste é do Esporte Clube Vitória. Neste sábado (6), o Leão rubro-negro derrotou o Fortaleza por 2 a 1 no Barradão, em Salvador, repetindo o placar do triunfo no jogo de ida, na última terça-feira (2), na Arena Castelão, na capital cearense.

Campeão em 1997, 1999, 2003, 2010 e, agora, 2026, o time comandado por Jair Ventura retoma o posto de maior vencedor da competição, perdido no ano passado para o arquirrival Bahia, a quem volta a igualar.

O Leão do Pici, que tinha ficado com a taça nas três ​anteriores em que decidiu o torneio (2019, 2022 e 2024), amargou um inédito vice-campeonato.

Nas contas do Vitória, porém, este é o sexto título e, não, o quinto. O clube entende que o Torneio José Américo de Almeida Filho, de 1976, organizado pela Federação Paraibana de Futebol, tem o peso de uma Copa do Nordeste.

Há um pleito junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realizado em 2021 e que também envolve o Náutico, pelo reconhecimento de conquistas regionais anteriores a 1994.

Prêmio

Com o título, o Leão rubro-negro garante vaga antecipada à terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, o clube assegurou, durante a campanha, um acumulado de R$ 6,5 milhões, sendo R$ 1 milhão pelo triunfo na decisão.

O herói do penta foi Emmanuel Martínez. Aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Vitória perdia por 1 a 0 graças a um gol de Luiz Fernando na etapa inicial, o também atacante Erick bateu escanteio rasteiro pela direita e o meia argentino, livre, próximo da entrada da área, chutou de primeira, no ângulo direito do goleiro João Ricardo.

O Fortaleza se lançou com tudo ao ataque para recuperar a vantagem de um gol e, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis, sem sucesso.

Pelo contrário. Aos 45, Martínez afastou a bola com um chutão desde o campo de defesa e deu o contra-ataque para Renato Kayzer. O centroavante invadiu a área e bateu rasteiro para virar o placar e decretar o título.