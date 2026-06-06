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Mulher assassinada a facadas é sepultada em SG

Ex-companheiro de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi detido em flagrante por feminicídio

Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, assassinada a facadas dentro de casa, &eacute; sepultada em S&atilde;o Gon&ccedil;alo
Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, assassinada a facadas dentro de casa, é sepultada em São Gonçalo -
Rio - Sob forte comoção, Fernanda Lima Martins Freitas Guedes — assassinada a facadas aos 47 anos dentro de um apartamento — foi sepultada em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde deste sábado (6). Policias militares prenderam o ex-companheiro dela, André Lessa Horinouchi, em flagrante por feminicídio.
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André Lessa Horinouchi está preso por feminicídio contra a ex-companheira em São Gonçalo - Reprodução / Redes sociais
Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, assassinada a facadas dentro de casa, é sepultada em São Gonçalo - Reprodução / Redes sociais
Fernanda foi morta na quarta (3), no bairro Mutondo. Ela já estava sem vida quando agentes a encontraram na residência. André permaneceu próximo ao corpo até a chegada dos policiais. De acordo com relatos, o assassino também fotografou o cadáver e enviou para a ex-mulher como forma de ameaça logo após o crime.
No local, foi encontrada a faca usada para desferir diversos golpes contra a vítima. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e o crime registrado na DHNSG. Segundo a Polícia Civil, a especializada já encaminhou o caso à Justiça do Rio.
Mulher assassinada pelo ex-marido na frente da filha é sepultada
Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos, assassinada pelo ex-marido na frente da filha, também foi sepultada neste sábado, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido como Tanque do Anil, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
O crime ocorreu na noite de quinta (4), em uma casa, no bairro Parque Marilândia, também em Duque de Caxias. A vítima havia acabado de chegar na residência quando Sebastião Rogério Ventura Costa atirou nas suas costas. A mulher chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos ferimentos.
O assassino se entregou na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, outro município da Baixada Fluminense, nesta sexta (5). Ele se apresentou acompanhado de advogados. Sebastião foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.
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