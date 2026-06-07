Influenciador Fábio Giga bate Porsche em SP e fere duas pessoas

O influenciador Fábio Giga bateu seu Porsche 911 contra duas motos, ferindo duas pessoas, na Avenida Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, em São Paulo. O acidente ocorreu na tarde deste sábado, 6.





O Porsche do fisiculturista, que custa cerca de R$ 1 milhão, derrapou, colidiu com duas motos, arremessando os motoristas na via, e bateu em uma mureta. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. O airbag foi acionado e o influenciador passa bem. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital.





Em nota no Instagram na noite deste sábado, o influenciador afirma ter feito o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo para álcool.





A nota, assinada por sua advogada, Jaqueline Almeida de Jesus, também ressalta que as informações até o momento da postagem era que as vítimas estavam conscientes, estáveis e sem risco de morte.





O influenciador diz que prestará todo o apoio material necessário aos motoristas atingidos. Fábio Augusto Rezende, 46 anos, conhecido como Fábio Giga, é um dos influenciadores fitness mais populares do País. Tem 3,7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal no YouTube.





Giga ganhou notoriedade quando conheceu, em 2013, nomes importantes do fisiculturismo brasileiro, como Léo Stronda e Felipe Franco. Passou a ser conhecido inicialmente no meio da musculação e, posteriormente, transformou sua audiência em um negócio de mídia, consultorias e academias.