ASSINE JÁ!
Geral

Cachorro cai em manilha e é salvo pelos bombeiros

Cão Mickey ficou preso em uma galeria subterrânea

Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama
Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama -
Rio - A queda de um cachorro em um bueiro gerou um resgate emocionante, em Araruama, na Região dos Lagos. Mickey ficou preso em uma galeria subterrânea no bairro Coqueiral.
fotogaleria
Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama - Reprodução / Redes Sociais
Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama - Reprodução / Redes Sociais
Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama - Reprodução / Redes Sociais
Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama - Reprodução / Redes Sociais
Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama - Reprodução / Redes Sociais
O caso aconteceu na Rua dos Profetas, na esquina com a Estrada Velha de Paraty, na madrugada do dia 30 de maio. A tutora contou que a queda aconteceu quando o animal passou por um bueiro que estava com a tampa aberta. Após cair, Mickey entrou dentro de uma manilha e seguiu pela galeria pluvial.
Bombeiros foram acionados, assim como a Defesa Civil municipal, mas o trabalho pedia retroescavadeiras e só pôde ser iniciado durante a manhã. As equipes montaram uma operação que exigiu técnica, persistência, além de integração entre as forças.
As máquinas e os militares cavaram buracos até chegar nas manilhas subterrâneas. Horas depois da queda, os bombeiros conseguiram retirar, com vida, o cão e devolver para a tutora.
"A ação demonstrou, mais uma vez, que salvar vidas também passa pelo cuidado, pela sensibilidade e pelo compromisso de cada profissional envolvido", destacou a corporação.
O vídeo do resgate, filmado pela equipe do portal Araruama em Pauta, foi publicado pela corporação nas redes sociais neste sábado (6). Assista:
O Tenente-Coronel Moreira Júnior recebeu uma moção de aplauso na Câmara Municipal de Araruama. Essa foi uma homenagem a todos os agentes e reconheceu o empenho, dedicação e o trabalho das equipes que atuaram para salvar o animal.
As mais lidas
    Recomendadas