Neta de Carlos Alberto de Nóbrega expõe traições ao anunciar fim de namoro

Rio - Bruna Furlan gravou um vídeo da trend "arrume-se comigo" para colocar um ponto final na relação com Guilherme Vieira, conhecido por interpretar Binho em "Chiquititas" (2013), do SBT. A influenciadora explicou que não teve apoio do então namorado durante o tratamento contra um câncer de mama descoberto em dezembro do ano passado.

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"Esse homem já me viu chorando e me humilhando tantas vezes por causa dele que, assim, hoje, pelo menos, eu quero estar bem gata, bem gostosa. Para o look, eu pensei em uma coisa bem básica: blusinha e calça bem grande, porque aí mostra os novos 365 ml, mostra a cinturinha e mostra o bundão", disse ela.

Nos comentários, a neta de Carlos Alberto de Nóbrega relatou a falta de companheirismo do ator enquanto enfrentava a doença. "Traições, falta de empatia, falta de cuidado, me fazer implorar pelo mínimo, etc...Tudo isso no momento mais delicado da minha vida, né?", escreveu.

Bruna Furlan assumiu o romance com Guilherme Vieira em janeiro deste ano. Além de integrar o elenco da trama infantil, o rapaz foi 4° colocado no reality show "A Fazenda 16", da Record. Durante o namoro, a influenciadora anunciou a remissão do câncer