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Neta de Carlos Alberto de Nóbrega expõe traições ao anunciar fim de namoro

Bruna Furlan estava em um relacionamento com ator Gui Vieira

Bruna Furlan terminou namoro com Gui Vieira após traições
Bruna Furlan terminou namoro com Gui Vieira após traições -
Rio - Bruna Furlan gravou um vídeo da trend "arrume-se comigo" para colocar um ponto final na relação com Guilherme Vieira, conhecido por interpretar Binho em "Chiquititas" (2013), do SBT. A influenciadora explicou que não teve apoio do então namorado durante o tratamento contra um câncer de mama descoberto em dezembro do ano passado. 
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Bruna Furlan - Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira - Reprodução/Instagram
Bruna Furlan terminou namoro com Gui Vieira após traições - Reprodução/Instagram
"Esse homem já me viu chorando e me humilhando tantas vezes por causa dele que, assim, hoje, pelo menos, eu quero estar bem gata, bem gostosa. Para o look, eu pensei em uma coisa bem básica: blusinha e calça bem grande, porque aí mostra os novos 365 ml, mostra a cinturinha e mostra o bundão", disse ela. 
Nos comentários, a neta de Carlos Alberto de Nóbrega relatou a falta de companheirismo do ator enquanto enfrentava a doença. "Traições, falta de empatia, falta de cuidado, me fazer implorar pelo mínimo, etc...Tudo isso no momento mais delicado da minha vida, né?", escreveu. 
Bruna Furlan assumiu o romance com Guilherme Vieira em janeiro deste ano. Além de integrar o elenco da trama infantil, o rapaz foi 4° colocado no reality show "A Fazenda 16", da Record. Durante o namoro, a influenciadora anunciou a remissão do câncer
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