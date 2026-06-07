Cláudia Abreu é homenageada no Festival de Cinema de Pernambuco

Rio - Cláudia Abreu, de 55 anos, recebeu na noite de sábado (6) a Calunga de Ouro, maior honraria do Cine PE, na 30ª edição do Festival de Cinema de Pernambuco. O prêmio foi entregue por Sandra Bertini, produtora executiva do evento.

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Reconhecida pela trajetória no audiovisual, a artista comemorou a honraria. "Há dois anos pisei exatamente nesse palco e nunca imaginei que estaria hoje aqui recebendo essa homenagem. Normalmente, elas chegam quando temos bem mais anos de carreira, e fico muito feliz com esse reconhecimento", afirmou.

No discurso, Cláudia Abreu ofereceu o prêmio aos familiares e a Alfredo Bertini, criador do Cine PE que morreu na quinta-feira (4). "Dedico esse prêmio à minha mãe, meus filhos e ao Alfredo Bertini, que nos deixou durante o evento", declarou.