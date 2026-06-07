30ª edição da Parada LGBT+ reúne multidão em São Paulo

A Parada do Orgulho LGBT+. chega à sua 30.ª edição neste domingo, 7, reunindo milhares de pessoas na Avenida Paulista em um clima que mistura carnaval com protesto político na luta por direitos.

A concentração ocorre perto da Rua Peixoto Gomide (próximo ao Masp). Os trios elétricos vão se movimentar no sentido Rua da Consolação. O desfile vai até as 18h, encerrando na altura da Rua Caio Prado, já próximo ao Parque Augusta.

Entre as atrações confirmadas estão Gloria Groove, Pablo Vittar e Melody.

A CET recomenda que a população prefira o transporte público para cruzar a região. Os participantes da Parada podem utilizar as estações de metrô Trianon-Masp, Brigadeiro ou Consolação, da Linha 2-Verde, ou Paulista, Higiênopolis-Mackenzie e República, da Linha 4-amarela.

Para conseguir entrar na Avenida Paulista, é necessário contornar gradis de metal que controlam o acesso do público à marcha. Apesar de haver fiscais disponíveis para auxiliar o público, os participantes não são revistados para verificar se há entrada com garrafa ou objetos cortantes.