Moradores comemoram

Moradores e comerciantes comemoraram a iniciativa. Luiz dos Santos Oliveira, de 54 anos, ressaltou a relevância do policiamento para trazer mais segurança no dia a dia, tanto para ir trabalhar, quanto nos momentos de lazer.

"Para mim é importante que a gente possa sair de casa com mais segurança, que a população possa andar e passear sem preocupação", disse o auxiliar de serviços gerais.

Jorge Luiz Isaías, de 49, recordou a quantidade de assaltos na região, ao avaliar a importância da ação da Divisão de Elite da GM. "A expectativa é que melhore, que pelo menos iniba. A gente vê e escuta relatos de muitos assaltos a pedestres, carros e motos", pontuou.

Moradora do Méier desde que nasceu, Anne Rocha, 42, espera que o patrulhamento traga segurança pro bairro. "Aqui mais para o centro do Méier a violência está bem menor, mas esses pontos mais para dentro continuam a mesma coisa", analisou. "É mais a passagem da linha férrea, na Estação Silva Freire que está abandonada", disse o supervisor comercial, Alessandro Evaristo, de 42.