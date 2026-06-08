Atuação da Força na cidade

As equipes da Força Municipal já atuam em outras áreas da cidade: Rodoviária do Rio X Terminal Gentileza X Estação Leopoldina; Jardim de Alah; Avenida Presidente Vargas X Campo de Santana X Central do Brasil X Cinelândia; Campo Grande (estação de trem X calçadão); Tijuca (São Francisco Xavier X Afonso Pena); e Botafogo, nos perímetros da Rua Lauro Müller X Rua General Severiano X Avenida Venceslau Brás; entorno do Metrô Botafogo (incluindo a Rua São Clemente, a Rua Voluntários da Pátria e transversais); e eixo da Praia de Botafogo X Rua Marquês de Abrantes, com algumas vias do bairro do Flamengo, além do perímetro em Bangu (Calçadão x Bangu Shopping).

"Os agentes atuam de forma preventiva e ostensiva, como já acontece em outros pontos da cidade, sempre com atenção ao território. Estamos falando de um modelo de policiamento baseado em dados, gestão e proximidade com quem vive, trabalha e circula na região", afirmou o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.