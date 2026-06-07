Etíopes dominam Maratona do Rio e batem recordes nas provas de 42 km

Rio - O última dia da 24ª Maratona do Rio , realizada neste domingo (7), teve direito a novos recordes nas provas de 42 km. Os etíopes Tsegaye Getachew e Dadise Mulu que disputaram, respectivamente, as competições masculina e feminina, conquistaram os lugares mais altos do pódio.

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O atleta completou o percurso em 2:10:22. Já Dadise superou as concorrentes com o tempo de 2:25:47. Além do primeiro lugar, os campeões conquistaram o prêmio de R$ 300 mil. A largada ocorreu às 5h30 na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. A chegada foi no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, próximo ao Monumento dos Pracinhas.

Primeiro brasileiro

O primeiro brasileira a cruzar a linha de chegada foi Melki Messias. Através do Instagram, o atleta celebrou a conquista. "Que momento único na minha carreira!!! Obrigado a todos que estão conosco nessa jornada direta e indiretamente, essa conquista é nossa".

Vencedores em 2025

Em 2025, o queniano Joshua Kipkemboi Kogo venceu a competição masculina, enquanto a etíope Zinash Debebe foi a primeira a cruzar a linha de chegada na prova feminina.

Júlio Mamute

O influenciador digital Júlio Mamute participou da prova de 10 km, realizada na sexta (5). Pesando 200 kg e na luta contra a obesidade, ele chegou em último lugar, mas conseguiu completar o trajeto. "Coração transbordando de gratidão, pois a minha maratona na verdade começou aos 310 kg e só termina abaixo dos 100. Estou na metade do caminho. Mas não vou parar. A meta é pessoal", celebrou ele, na mesma rede social.

Nos comentários na publicação, internautas elogiaram e incentivaram o influenciador. "Incrível a sua força", comentou um admirador. "Você é incrível, amiguinho. Siga em frente. Não desista", apoiou uma usuária das redes sociais. "Campeão não é aquele que chega primeiro, mas aquele que não desiste", disse outra pessoa.