A Polícia Militar capturou, no sábado passado (6), um suspeito de tentativa de feminicídio, na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso. Ele teria esfaqueado a companheira na Vila do João, no Complexo da Maré.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam denúncia sobre um homem ferido nas proximidades da avenida. Ele estava tentando atravessar a via quando foi abordado pelos policiais militares.

Ainda segundo a PM, ele é acusado de ter esfaqueado a companheira na Vila do João. A corporação destacou que, ao perceber a chegada da equipe, o homem tentou escapar, mas foi interceptado e detido.

A vítima ferida, que não teve a identidade revelada, recebeu socorro imediato, sendo encaminhada posteriormente para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte do Rio. Não foram divulgadas, até o fechamento desta edição, informações sobre seu estado de saúde.

O homem foi atendido no Hospital Geral de Bonsucesso, ainda na Zona Norte, e liberado. Em seguida, ele foi conduzido por policiais militares para a 21ª DP (Bonsucesso), onde foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio. Questionada sobre o caso, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.