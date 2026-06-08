Ibirapuera: Arena Brasileira 2026 terá show de Caetano, entre outros, e transmissão da Copa

O festival Arena Brasileira, que começa a partir do próximo sábado, 13, e será realizado entre junho e julho no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, reunirá grandes nomes da música brasileira e contará com transmissões ao vivo dos jogos da Copa do Mundo, com telões espalhados pelo espaço e experiências imersivas.

Entre os artistas confirmados estão nomes como Ivete Sangalo, Péricles, Marisa Monte, Caetano Veloso, Jota Quest, Anitta, Ana Carolina e João Gomes. (Veja abaixo a programação completa).

Os espetáculos serão realizados na área localizada atrás do Auditório Ibirapuera, espaço que tradicionalmente recebe eventos ao ar livre, como os festivais C6 Fest e Best Of Blues & Rock. Haverá praça de alimentação e bares espalhados pelo gramado.

Há ainda a opção de adquirir o ingresso ao Backstage Mirante, camarote que opera nos grandes shows da capital paulista, com sistema all-inclusive.

No Mundial de 2022, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas. Para esta edição, o projeto estima receber entre 130 mil e 200 mil pessoas. A realização é da Fishfire, em parceria com Enter Eventos e Super Sounds.

Arena Brasileira

- Quando: De 13 de junho a 19 de julho (algumas datas estão condicionadas à classificação da seleção brasileira). Horários e abertura dos portões variam conforme o horário dos jogos

- Onde: Parque Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, S/N (Entrada pelo Portão 10)

- Ingressos: R$ 175 a R$ 920 / Experiência Backstage Mirante: R$ 990 a R$1,8 mil (entrada pelo Portão 2). Todas as modalidades são vendidas pelo ingresse.com

Programação

13/6 - Sábado

- Jogo: Brasil x Marrocos

- Shows: Ivete Sangalo e Péricles

14/6 - Domingo

Exclusivamente neste dia, a entrada de menores de idade (a partir de 12 anos) será permitida mediante acompanhamento dos pais ou responsáveis legais, ou apresentação de termo de autorização.

- Shows: Teto + Wiu, Matuê e MC Cabelinho

19/6 - Sexta-feira

- Jogo: Brasil x Haiti

- Shows: Anitta e Dilsinho

20/6 - Sábado

- Shows: Caetano Veloso, Marina Sena e Silva

24/6 - Quarta-feira

- Jogo: Brasil x Escócia

- Shows: Ludmilla e Turma do Pagode

27/6 - Sábado

Abertura confirmada independentemente de classificações

- Shows: Toni Garrido, Jota Quest, Os Paralamas do Sucesso e atração surpresa

29/6 - Segunda-feira

Abertura condicionada exclusivamente à classificação do Brasil em 1º lugar. Caso o Brasil se classifique em 2º lugar ou não se classifique, a data será cancelada, e os ingressos, reembolsados.

- Shows: Wesley Safadão e Léo Santana

4 ou 5/7 - Oitavas de final

Data a definir conforme o campeonato: caso o Brasil se classifique em 1º lugar, o evento acontece no domingo (5/7). Caso se classifique em 2º lugar ou não se classifique, o evento acontece no sábado (4/7)

- Shows: Dennis e Natanzinho Lima

9 ou 11/7 - Quartas de final

Data a definir conforme o campeonato: caso o Brasil se classifique em 1º lugar, o evento acontece no sábado (11/7). Caso se classifique em 2º lugar ou não se classifique, o evento acontece na quinta-feira (9/7)

- Shows: Belo e Nattan

12/7 - Domingo

Abertura confirmada independentemente de classificações

- Shows: Vanessa da Mata, Iza, Lagum e Ana Carolina

14 ou 15/7 - Semifinal

Abertura sujeita à classificação do Brasil. Em caso de não classificação, a data será cancelada, e os ingressos, reembolsados.

- Shows: Léo Foguete e Sorriso Maroto

18/7 - Sábado

Abertura confirmada independentemente de classificações

- Shows: Marisa Monte, João Gomes e Jota.Pê

19/7 - Domingo

Abertura confirmada independentemente de classificações

- Shows: Thiaguinho e Banda Eva