PM de folga é baleado ao intervir em tentativa de assalto no Morumbi, em SP

Um policial militar de folga foi baleado após intervir em uma tentativa de assalto no Morumbi, na zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo, 7. Um suspeito foi preso.

O caso ocorreu em frente a uma academia na Avenida Duquesa de Goiás, na altura do número 830.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que dois criminosos abordaram um casal no local e anunciaram o assalto. O policial presenciou o crime e interveio, mas foi baleado por um dos suspeitos.

O agente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. A Polícia Militar afirmou que, devido ao fato de o policial estar de folga no momento da ação, a divulgação do estado de saúde fica a critério da família. Procurado, o Hospital Israelita Albert Einstein não respondeu à tentativa de contato do Estadão.

Os suspeitos fugiram do local com a arma do agente. Um deles, de 21 anos, foi preso pouco depois por dois guardas civis que passavam pela região. Uma moto com sinais de adulteração também foi apreendida.

Segundo a SSP, diligências estão em andamento para localizar o segundo criminoso.

O caso foi registrado como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador, tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo no 89° Distrito Policial, do Jardim Taboão.