'Michael Jackson: O Veredicto' revela bastidores inéditos do processo e julgamento do cantor

Duas décadas após um dos julgamentos mais acompanhados da história do entretenimento, o tema voltou ao centro dos debates com a estreia de Michael Jackson: O Veredicto, nova série documental da Netflix. Lançada no dia 3 de junho, a produção revisita o processo criminal enfrentado pelo cantor em 2005, quando Michael Jackson foi acusado de abuso sexual infantil e outros crimes, em um caso que mobilizou a imprensa internacional e dividiu a opinião pública.

Com três episódios, a série procura lançar um novo olhar sobre os acontecimentos que levaram o astro aos tribunais de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA). Sem imagens gravadas dentro da corte, proibidas durante o julgamento, o documentário utiliza depoimentos de jurados, advogados, jornalistas e pessoas que acompanharam o caso de perto para reconstruir os bastidores de um processo que ainda desperta controvérsias.

O que mostra a série

Dirigida por Nick Green, a produção acompanha desde o surgimento das acusações feitas por Gavin Arvizo, então com 13 anos, até o veredicto anunciado em junho de 2005. Ao longo dos episódios, são revisitadas alegações de abuso sexual, fornecimento de álcool a menores e discussões sobre a convivência de Jackson com crianças em seu rancho Neverland.

O documentário também explora o impacto do especial televisivo Living with Michael Jackson, produzido pelo jornalista Martin Bashir em 2003. A entrevista, exibida para milhões de pessoas em todo o mundo, ajudou a intensificar o escrutínio público sobre a vida do cantor e teve papel importante no desenrolar das investigações.

Um dos diferenciais da série é o acesso a relatos de pessoas diretamente envolvidas no caso. Ex-funcionários, membros da equipe de segurança, advogados e jurados compartilham suas impressões sobre os meses que antecederam o julgamento e os momentos mais tensos vividos pelo artista durante o processo.

A produção também apresenta detalhes sobre a estratégia da acusação, a atuação da defesa e o clima dentro do tribunal, oferecendo ao público uma visão mais ampla sobre um caso que, à época, foi acompanhado principalmente por meio da cobertura da imprensa.

Após 14 semanas de julgamento e cerca de 32 horas de deliberação do júri, Michael Jackson foi considerado inocente das 14 acusações apresentadas contra ele. Ainda assim, o resultado não encerrou os questionamentos em torno de sua imagem pública.