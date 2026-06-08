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Homem é encontrado morto em galpão da Subprefeitura da Mooca

Um vigilante foi encontrado morto na sala de um galpão da Subprefeitura da Mooca que fica no bairro Belenzinho, zona leste de São Paulo, na noite de domingo, 7. O corpo da vítima, de 61 anos, tinha lesões e marcas de violência. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o corpo do homem foi localizado por colegas de trabalho, que notaram a ausência dele. O vigilante estava caído em uma sala nos fundos do imóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e os socorristas constaram a morte da vítima no local. Segundo a secretaria, imagens de câmeras de segurança do local serão analisadas na investigação.

O caso está sendo investigado por policiais do 8º Distrito Policial, no Brás, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Procurada pelo Estadão, a Prefeitura de São Paulo lamentou, por meio de nota, a morte do vigilante, que trabalhava como terceirizado. Segundo o comunicado, o galpão é utilizado para armazenar produtos apreendidos.

"A área foi preservada para o trabalho de investigação e perícia. A administração regional está prestando todo o apoio necessário às autoridades competentes, disponibilizando imagens, informações e acesso às dependências do local para auxiliar na apuração dos fatos", informou a Prefeitura.

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