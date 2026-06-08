Venda geral para o Rock In Rio 2026 começa nesta segunda, 8; veja tudo o que você precisa saber

Com um line-up que inclui Foo Fighters, Elton John, Barão Vermelho, Nelly, Halsey, Lola Young e mais, o Rock in Rio 2026 inicia nesta segunda-feira, 8, a venda geral de ingressos, após o rápido esgotamento das entradas separadas para pré-venda.
Confira a line-up completa do Rock in Rio 2026
As vendas para o público geral serão abertas oficialmente às 19h, com os ingressos custando entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.
Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.
A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.
Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.
Quando será o Rock in Rio 2026
A edição deste ano do Rock in Rio está marcada para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
Line-up completa por dia do Rock in Rio 2026
4 de setembro
Palco Mundo (04/09/2026)
Foo Fighters
Rise Against
The Hives
Nova Twins
Palco Sunset (04/09/2026)
Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
Hot Milk
Detonautas convida Biquíni Cavadão
Di Ferrero
New Dance Order (04/09/2026)
Steve Angello
Giu X Carola
Atkö
Cat Dealers
Espaço Favela (04/09/2026)
Rodrigo do CN
Hitmaker
GBZ7N
Global Village (04/09/2026)
Paulinho Moska
Leela
Giovanna Moraes
Supernova (04/09/2026)
Diogo Defante
Venere Vai Venus
Rock In Gil com Larissa Luz
Chady
5 de setembro
Palco Mundo (05/09/2026)
Avenged Sevenfold
Bring Me The Horizon
MGK
Sepultura
Palco Sunset (05/09/2026)
Bad Omens
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns
New Dance Order (05/09/2026)
James Hype
Volkoder
Camila Jun x Eli Iwasa
Victor Lou
Espaço Favela (05/09/2026)
Major RD
Canto Cego
Quantum
Global Village (05/09/2026)
Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia
Supernova (05/09/2026)
Supercombo
Lvcas
MC Taya
Zero
6 de setembro
Palco Mundo (06/09/2026)
Calvin Harris
Black Eyed Peas
Nelly
Barão Vermelho Encontro Formação Original
Palco Sunset (06/09/2026)
Ne-Yo
Jota Quest toca Tim Maia
BaianaSystem
Calema
New Dance Order (06/09/2026)
Meduza
Casa Bonita | Brisotti & Viot
Liu
Sofi Tukker
Espaço Favela (06/09/2026)
Xamã
Rael
Budah
Global Village (06/09/2026)
Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil
Supernova (06/09/2026)
João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50"
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório
7 de setembro
Palco Mundo (07/09/2026)
Elton John
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset (07/09/2026)
Laufey
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order (07/09/2026)
Fatboy Slim
Aline Rocha
Leo Janeiro & Simo Not Simo
Max Styler
Espaço Favela (07/09/2026)
Belo
Mart'Nália
Tiee
Global Village (07/09/2026)
João Bosco
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá
Supernova (07/09/2026)
Alee
Zeca Veloso
Melly
Maui
11 de setembro
Palco Mundo (11/09/2026)
Stray Kids
Alok - Keep Art Human
Hwasa
Nexz
Palco Sunset (11/09/2026)
Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convida Duquesa
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order (11/09/2026)
Neelix & Vegas
Omiki
Departamento
Anna
Espaço Favela (11/09/2026)
MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Puterrier & MC Carol
Caio Luccas
Global Village (11/09/2026)
Soulidified
Rio Bronx
Lambateria com Félix Robatto
Supernova (11/09/2026)
Nandatsunami
Ananda
Isa Buzzi
Muse Maya
12 de setembro
Palco Mundo (12/09/2026)
Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio
Palco Sunset (12/09/2026)
Mumford & Sons
João Gomes e Orquestra Brasileira
Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro e Dino
New Dance Order (12/09/2026)
Alok Pres. Rave The World
Alok & Family - Ekanta, Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar
Espaço Favela (12/09/2026)
Timbalada
Priscila Senna
Soul de Brasileiro
Global Village (12/09/2026)
Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad
Supernova (12/09/2026)
Delacruz
Milo J
Yago Oproprio
Celo Dut
13 de setembro
Palco Mundo (13/09/2026)
Twenty One Pilots
Halsey
Lola Young
Ivete Sangalo
Palco Sunset (13/09/2026)
Zara Larsson
Marina Sena convida Céu
Joelma convida Viviane Batidão
Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order (13/09/2026)
John Summit
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka
Espaço Favela (13/09/2026)
Dennis
Suel
Marvvila
Global Village (13/09/2026)
Haley Smalls
Lucy Alves
Kynnie
Supernova (13/09/2026)
Lourena
Sant
Bruna Black
Ar Baby