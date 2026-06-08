Sessão da Tarde exibe drama romântico com Andrew Garfield e Florence Pugh nesta segunda, 8

A TV Globo exibe nesta segunda-feira 8, na Sessão da Tarde, o drama romântico Todo Tempo Que Temos, estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh. Lançado em 2024, o longa conquistou o público ao abordar temas como amor, perda, esperança e os desafios impostos pelo tempo de forma sensível e emocionante.

Exibido pela primeira vez na TV aberta brasileira, o filme acompanha a trajetória de um casal que precisa lidar com mudanças inesperadas enquanto constrói uma vida juntos. A produção vai ao ar logo após a reprise da novela Além do Tempo.

Qual é a história do filme?

Dirigido por John Crowley, o longa acompanha Almut (Florence Pugh), uma chef de cozinha talentosa e cheia de planos para o futuro, e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado que tenta reconstruir a própria vida. O encontro dos dois acontece de forma inesperada, mas rapidamente se transforma em uma história de amor intensa, marcada por cumplicidade, sonhos compartilhados e a construção de uma família.

Quando tudo parece caminhar na direção que sempre imaginaram, o casal é surpreendido por uma notícia devastadora: Almut recebe o diagnóstico de uma doença grave. A partir desse momento, a rotina dos dois muda completamente. Entre consultas, incertezas e decisões difíceis, eles passam a enxergar o tempo sob uma nova perspectiva, enquanto tentam aproveitar cada instante juntos.