Porsche conduzido por influenciador Fábio Giga estava em alta velocidade, diz polícia de SP

O influenciador Fábio Giga estava em alta velocidade quando perdeu o controle do Porsche 911 que dirigia no último sábado, 6, de acordo com o boletim de ocorrência que registrou o acidente com outros dois outros e duas motos na Avenida das Juntas Provisórias, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

De acordo com o documento, Giga afirmou que perdeu o controle do Porsche após passar por uma valeta na via, já que o carro é rebaixado. Por causa disso, teria atingido uma mureta no lado esquerdo da rua e o Porsche girou, atingindo os outros veículos e, por fim, uma construção.

O motorista de outro carro envolvido no acidente relatou que dirigia pelo viaduto próximo à Avenida das Juntas Provisórias quando ouviu batidas ocorrendo atrás do veículo que dirigia. Ao olhar pelo retrovisor, viu o Porsche se deslocando em alta velocidade e depois seu carro sendo atingido, o que fez com que também perdesse o controle.

O motorista do terceiro carro e os dois motociclistas não conseguiram revelar muito sobre o acidente, dizendo apenas que sentiram o impacto antes de ver o que havia ocorrido.

Segundo o boletim, Giga e os outros dois motoristas dos carros passaram pelo teste do bafômetro e não apresentaram sinais de consumo de álcool. Os motociclistas não passaram pelo teste porque, quando os policiais chegaram, já haviam sido socorridos e levados para unidades de saúde, sem sofrer risco de vida.

A advogada Jaqueline Almeida de Jesus, responsável pela defesa de Giga, afirmou que o influenciador "adotou postura colaborativa e responsável" desde o primeiro momento após o ocorrido.

"Fábio não apenas prestou assistência imediata após o acidente, como também continuará prestando todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, tanto em relação ao acompanhamento da assistência à saúde quanto à reparação dos danos materiais decorrentes do ocorrido", escreveu a advogada em nota divulgada no perfil de Giga no Instagram.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor e colisão no 16º Distrito Policial, da Vila Clementino. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que as circunstâncias do acidente são investigadas pelo 17º Distrito Policial, do Ipiranga, que aguarda os laudos periciais em elaboração para análise.

Giga tem 46 anos e acumula mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhão de inscritos no YouTube. Ele ganhou notoriedade nas redes sociais ao conhecer, em 2013, nomes importantes do fisiculturismo brasileiro, como Léo Stronda e Felipe Franco. Inicialmente conhecido no meio da musculação, Giga transformou sua audiência em um negócio envolvendo mídia, consultorias e academias.