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Passageiro de moto de aplicativo é baleado e morre na Baixada

Piloto conseguiu escapar sem ferimentos

Rodrigo Maciel de Souza morre após ser baleado em Duque de Caxias
Rodrigo Maciel de Souza morre após ser baleado em Duque de Caxias -
Rio - Um homem, identificado como Rodrigo Maciel Souza, foi morto a tiros em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (8). Ele era passageiro de uma moto de aplicativo quando foi alvo dos disparos.

Vídeo de uma câmera de segurança mostraram o momento do assassinato, que ocorreu na Avenida Constância, no bairro Taquara. O homem apareceu em outra moto e se aproximou da vítima. Em seguida, efetuou vários disparos contra Rodrigo. O piloto conseguiu escapar sem ferimentos.

Os bombeiros foram acionados às 12h30, para recolher o corpo. Rodrigo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria. Até o momento, ninguém foi preso.
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