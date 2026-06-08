Passageiro de moto de aplicativo é baleado e morre na Baixada

Rio - Um homem, identificado como Rodrigo Maciel Souza, foi morto a tiros em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (8). Ele era passageiro de uma moto de aplicativo quando foi alvo dos disparos.



Vídeo de uma câmera de segurança mostraram o momento do assassinato, que ocorreu na Avenida Constância, no bairro Taquara. O homem apareceu em outra moto e se aproximou da vítima. Em seguida, efetuou vários disparos contra Rodrigo. O piloto conseguiu escapar sem ferimentos.



Os bombeiros foram acionados às 12h30, para recolher o corpo. Rodrigo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria. Até o momento, ninguém foi preso.