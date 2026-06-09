'Rilinha' rodou na boca de fumo, e 'Tonho' tinha mandado de prisão

Além de 'Oclinho', outros dois homens também foram detidos durante a operação. Um deles, identificado como Washington Nascimento Sobral, vulgo 'Rilinha', estava em uma boca de fumo e foi preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas.

O outro, identificado como Antonio dos Santos Oliveira, vulgo 'Tonho', tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação de ontem foi uma Força-Tarefa integrada do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), coordenada pela 59ª DP (Duque de Caxias).

A operação contou ainda com o apoio das Delegacias de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE) e da Baixada Fluminense (DRE-BF), além das 50ª DP (Itaguaí), 52ª DP (Nova Iguaçu), 54ª DP (Belford Roxo), 58ª DP (Posse), 61ª DP (Xerém) e 64ª DP (Vilar dos Teles).