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Geral

Rock in Rio 2026: dias de Maroon 5 e Calvin Harris esgotam em 2h

Em pouco mais de 2h, os ingressos para os dias em que a banda norte-americana Maroon 5 e o DJ escocês Calvin Harris se apresentam no Rock in Rio 2026 se esgotaram nesta segunda-feira, 8. No dia, foi aberta a venda-geral de ingressos do evento.

Calvin Harris se apresenta no dia 12 de setembro, que esgotou as entradas em 2h05. Além dele, nomes como Black Eyed Peas, Nelly e Ne-Yo também estão entre as atrações da data.

Já o grupo Maroon 5 toca no dia 6 de setembro, que esgotou os ingressos em 2h12. Além da banda, Demi Lovato, J Balvin e Mumford & Sons também se apresentam no dia.

A edição deste ano do Rock in Rio 2026 ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. Atrações como Elton John, Stray Kids e Foo Fighters também se apresentam no festival.

Como comprar ingressos para o Rock in Rio 2026?

As vendas para o público geral foram abertas oficialmente às 19h desta segunda, com os ingressos custando entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.

Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.

A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.

Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.

Line-up completa por dia do Rock in Rio 2026

4 de setembro

Palco Mundo (04/09/2026)

Foo Fighters

Rise Against

The Hives

Nova Twins

Palco Sunset (04/09/2026)

Capital Inicial convida Dado Villa Lobos

Hot Milk

Detonautas convida Biquíni Cavadão

Di Ferrero

New Dance Order (04/09/2026)

Steve Angello

Giu X Carola

Atkö

Cat Dealers

Espaço Favela (04/09/2026)

Rodrigo do CN

Hitmaker

GBZ7N

Global Village (04/09/2026)

Paulinho Moska

Leela

Giovanna Moraes

Supernova (04/09/2026)

Diogo Defante

Venere Vai Venus

Rock In Gil com Larissa Luz

Chady

5 de setembro

Palco Mundo (05/09/2026)

Avenged Sevenfold

Bring Me The Horizon

MGK

Sepultura

Palco Sunset (05/09/2026)

Bad Omens

Poppy

Black Pantera convida Nervosa

Malvada convida Day Limns

New Dance Order (05/09/2026)

James Hype

Volkoder

Camila Jun x Eli Iwasa

Victor Lou

Espaço Favela (05/09/2026)

Major RD

Canto Cego

Quantum

Global Village (05/09/2026)

Korzus

Noturnall + Russell Allen

Rhegia

Supernova (05/09/2026)

Supercombo

Lvcas

MC Taya

Zero

6 de setembro - ESGOTADO

Palco Mundo (06/09/2026)

Calvin Harris

Black Eyed Peas

Nelly

Barão Vermelho Encontro Formação Original

Palco Sunset (06/09/2026)

Ne-Yo

Jota Quest toca Tim Maia

BaianaSystem

Calema

New Dance Order (06/09/2026)

Meduza

Casa Bonita | Brisotti & Viot

Liu

Sofi Tukker

Espaço Favela (06/09/2026)

Xamã

Rael

Budah

Global Village (06/09/2026)

Mohamed Ramadan

Mãeana

Bento Gil convida Flor Gil

Supernova (06/09/2026)

João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50"

Matanza Ritual

Bayside Kings

O Escritório

7 de setembro

Palco Mundo (07/09/2026)

Elton John

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menecal

Palco Sunset (07/09/2026)

Laufey

Péricles canta Motown

Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order (07/09/2026)

Fatboy Slim

Aline Rocha

Leo Janeiro & Simo Not Simo

Max Styler

Espaço Favela (07/09/2026)

Belo

Mart'Nália

Tiee

Global Village (07/09/2026)

João Bosco

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

Wanda Sá

Supernova (07/09/2026)

Alee

Zeca Veloso

Melly

Maui

11 de setembro

Palco Mundo (11/09/2026)

Stray Kids

Alok - Keep Art Human

Hwasa

Nexz

Palco Sunset (11/09/2026)

Jamiroquai

PJ Morton

Os Garotin convida Duquesa

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order (11/09/2026)

Neelix & Vegas

Omiki

Departamento

Anna

Espaço Favela (11/09/2026)

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Puterrier & MC Carol

Caio Luccas

Global Village (11/09/2026)

Soulidified

Rio Bronx

Lambateria com Félix Robatto

Supernova (11/09/2026)

Nandatsunami

Ananda

Isa Buzzi

Muse Maya

12 de setembro - ESGOTADO

Palco Mundo (12/09/2026)

Maroon 5

Demi Lovato

J Balvin

Pedro Sampaio

Palco Sunset (12/09/2026)

Mumford & Sons

João Gomes e Orquestra Brasileira

Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

Criolo, Amaro e Dino

New Dance Order (12/09/2026)

Alok Pres. Rave The World

Alok & Family - Ekanta, Swarup

Gabe

Adam Sellouk

Bhaskar

Espaço Favela (12/09/2026)

Timbalada

Priscila Senna

Soul de Brasileiro

Global Village (12/09/2026)

Mestrinho

Hamilton de Holanda

Badi Assad

Supernova (12/09/2026)

Delacruz

Milo J

Yago Oproprio

Celo Dut

13 de setembro

Palco Mundo (13/09/2026)

Twenty One Pilots

Halsey

Lola Young

Ivete Sangalo

Palco Sunset (13/09/2026)

Zara Larsson

Marina Sena convida Céu

Joelma convida Viviane Batidão

Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order (13/09/2026)

John Summit

Roddy Lima

Illusionize

Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela (13/09/2026)

Dennis

Suel

Marvvila

Global Village (13/09/2026)

Haley Smalls

Lucy Alves

Kynnie

Supernova (13/09/2026)

Lourena

Sant

Bruna Black

Ar Baby

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