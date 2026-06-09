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Compra e venda de carros usados poderão ser feitas pelo 'CNH do Brasil', diz ministro

Segundo George Santoro, dos Transportes, aplicativo está em fase final de desenvolvimento

George Santoro, Ministro dos Transportes
George Santoro, Ministro dos Transportes -

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta terça-feira (9) que a compra e venda de carros usados poderão ser feitas por meio do aplicativo da "CNH do Brasil", para que se reduza a burocracia no processo e possa se retirar a necessidade de "ir até cartórios para resolver todo o processo".

 

"A nossa intenção é poder fazer a compra e venda de veículos usados diretamente no aplicativo, sem precisar ter que levar o carro numa vistoria, fazer todo o processo burocrático, ter que ir no cartório, o que hoje é uma epopeia", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

 

Segundo Santoro, o projeto está em fase final de desenvolvimento e deverá ser submetido a consultas antes de sua implementação definitiva. A proposta prevê a digitalização integral das etapas de transferência de propriedade de veículos usados, concentrando os procedimentos no aplicativo. Santoro destacou que a medida poderá impactar um mercado que movimenta mais de 10 milhões de transações de compra e venda de veículos usados por ano no País.

 

Segundo ele, o objetivo é utilizar tecnologia e padronização nacional para tornar o processo mais simples, rápido e seguro. "O governo vai colocar mais um serviço usando tecnologia, solução e padronização no País inteiro", disse.

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