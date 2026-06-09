'The Walking Dead': Qual a ordem certa para assistir às séries da franquia?

Com oito títulos já produzidos e lançados em diversos países, The Walking Dead segue vivíssimo com os derivados The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: Daryl Dixon. Com tantas histórias, tramas e personagens, é fácil se perder na ordem cronológica dos eventos da franquia.

Para complicar ainda mais a vida dos espectadores que gostam de seguir uma linha do tempo regrada, Fear the Walking Dead, por exemplo, começa como um prelúdio da série principal, alcançando-a após a terceira temporada. Já Tales of the Walking Dead, que é uma antologia, é difícil de ser encaixada com precisão na história, pois ela traz apenas algumas pequenas referências aos acontecimentos de outros títulos, e marcos temporais raríssimos.

No Brasil, seguir a linha cronológica da franquia tem outra complicação: a presença nos streamings. Enquanto The Walking Dead pode ser assistida pelo Disney+ e pela Netflix, Fear the Walking Dead está indisponível no País. Todas as outras séries, no entanto, incluindo Dead City, Daryl Dixon e The Walking Dead: The Ones Who Live, integram o catálogo do Prime Video.

Por outro lado, a confusão eventualmente é desfeita, quando a AMC, emissora original da franquia, adota uma narrativa mais direta para o universo, seguindo sua ordem de lançamento, com os dois derivados mais recentes ocorrendo em paralelo, tal qual suas transmissões.

Confira abaixo a ordem cronológica das séries de The Walking Dead:

Fear the Walking Dead, temporadas 1 a 3

The Walking Dead, temporadas 1 a 8

Fear the Walking Dead, temporada 4

Tales of the Walking Dead, temporada 1

The Walking Dead, temporada 9

Fear the Walking Dead, temporadas 5 a 7

The Walking Dead, temporada 10

The Walking Dead: Um Novo Universo, temporadas 1 e 2

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead, temporada 11

Fear the Walking Dead, temporada 8

The Walking Dead: Daryl Dixon, temporadas 1 a 3

The Walking Dead: Dead City, temporadas 1 a 3

Vale notar que os eventos de The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City ocorrem em paralelo.

Série mais recente da franquia, The Walking Dead: Dead City estreia em 26 de julho nos Estados Unidos, ainda sem data confirmada para chegar ao Brasil.