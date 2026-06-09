Prelúdio de 'Legalmente Loira' ganha trailer com Elle tendo dificuldades para se enturmar

A série prelúdio de Legalmente Loira, Elle, teve seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira, 9, pelo Prime Video. A produção, que mostra a adolescência de Elle Woods nos anos 1990, estreia no streaming em julho.

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Na prévia, a protagonista, vivida agora por Lexi Minetree, é obrigada a deixar sua vida luxuosa em Los Angeles quando os pais decidem se mudar para Seattle, em 1995. Acontece que a nova cidade, berço do movimento grunge, não poderia ser mais diferente do que o lugar em que cresceu e a futura advogada tem problemas para se enturmar com os colegas underground.

A trama segue a mesma fórmula de "peixe-fora-d'água" do filme original, em que Elle, então vivida por Reese Witherspoon, leva sua personalidade colorida e avoada à Faculdade de Direito de Harvard, sendo julgada por seu comportamento, mas eventualmente conquistando seus colegas e professores.

Além de Lexi, o elenco de Elle inclui June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Danielle Chand e David Burtka. James Van Der Beek, morto em fevereiro de 2026, também integra a produção em papel recorrente.

Criadora da série, Laura Kittrell (Insecure) será a showrunner de Elle ao lado de Caroline Dries (Batwoman). Estrela dos dois filmes originais, Reese assina como produtora.

Elle estreia no Prime Video em 1º de julho e já foi oficialmente renovada para uma segunda temporada. Legalmente Loira e Legalmente Loira 2 também integram o catálogo do streaming da Amazon.