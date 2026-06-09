Filho de Clint Eastwood diz que astro está aposentado; relembre trajetória do ator no cinema

Clint Eastwood pode ter encerrado oficialmente sua trajetória em Hollywood. A informação veio do músico Kyle Eastwood, filho do ator e cineasta, que afirmou em entrevista à rádio francesa France Info que o pai, hoje com 96 anos, está aposentado.

"Guardo muitas boas lembranças de ter trabalhado com ele. Agora ele está aposentado, mas tive muita sorte de poder trabalhar com ele em vários filmes", declarou Kyle. Embora a entrevista não seja recente, a fala voltou a repercutir nos últimos dias entre fãs e veículos internacionais.

O último trabalho de Eastwood foi o longa Jurado Nº 2 (2024), thriller estrelado por Nicholas Hoult. Ao longo de mais de sete décadas de carreira, o astro acumulou 11 indicações ao Oscar e conquistou quatro estatuetas, consolidando-se como uma das figuras mais influentes do cinema.

Relembre alguns dos filmes mais importantes de sua trajetória:

Os Imperdoáveis (1992)

Dirigido e estrelado por Clint Eastwood, o longa acompanha William Munny, um ex-pistoleiro que abandona a aposentadoria para aceitar uma última missão em troca de uma recompensa. Considerado um dos maiores westerns da história, o filme desconstrói a figura do herói clássico do Velho Oeste e apresenta uma visão mais sombria sobre violência e redenção. O filme venceu quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para Eastwood.

Onde assistir: HBO Max

Menina de Ouro (2004)

Um dos trabalhos mais aclamados do cineasta, Menina de Ouro conta a história de Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), uma mulher determinada a se tornar boxeadora profissional, e de Frankie Dunn (Clint Eastwood), um treinador solitário que reluta em ajudá-la. O drama emocionou público e crítica ao abordar temas como superação, afeto e escolhas difíceis. A produção conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante.

Onde assistir: Prime Vídeo

Três Homens em Conflito (1966)

Embora não tenha sido dirigido por Eastwood, o clássico de Sergio Leone foi fundamental para transformá-lo em estrela mundial. Na trama, três pistoleiros disputam uma fortuna escondida durante a Guerra Civil Americana. O filme é considerado um dos maiores faroestes de todos os tempos e ajudou a popularizar o chamado "spaghetti western", gênero que marcou o início da carreira do ator.

Onde assistir: Prime Vídeo

Por um Punhado de Dólares (1964)

Primeiro capítulo da famosa Trilogia dos Dólares, o longa apresenta o icônico "Homem Sem Nome", personagem interpretado por Eastwood. A história acompanha um pistoleiro que chega a uma cidade dominada por duas famílias rivais e passa a manipular os dois lados do conflito. O sucesso da produção lançou Clint Eastwood internacionalmente e abriu caminho para sua consolidação como astro do cinema.

Onde assistir: Oldflix

Gran Torino (2008)

Em um dos papéis mais marcantes de sua fase madura, Eastwood interpreta Walt Kowalski, um veterano de guerra amargurado que vê sua vida mudar ao criar uma improvável amizade com um jovem vizinho. Dirigido e estrelado pelo ator, o filme aborda temas como preconceito, choque cultural, culpa e redenção, sendo frequentemente citado entre os melhores trabalhos de sua carreira.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max

Sobre Meninos e Lobos (2003)

Baseado no romance de Dennis Lehane, o suspense dramático dirigido por Eastwood acompanha três amigos de infância que voltam a se encontrar após um assassinato brutal. Com atuações de Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon, o longa recebeu seis indicações ao Oscar e venceu nas categorias de Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max