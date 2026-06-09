8 filmes que ficaram em alta no streaming no fim de semana; veja lista

Com o frio chegando para ficar à medida que nos aproximamos do inverno, é natural que o programa escolhido por muita gente seja ficar no sofá, debaixo das cobertas, curtindo um filme em casa com a facilidade dos streamings. As principais plataformas disponíveis no Brasil adicionam novas produções todos os dias, com algumas subindo rapidamente ao topo de seus rankings de títulos mais vistos.

Neste final de semana, comédias e filmes de ação dominaram os Top 10 de diversos streamings, com novos lançamentos e sucessos recentes nos cinemas acumulando visualizações.

Confira abaixo oito longas que dominaram as atenções no último final de semana:

Paixão de Escritório

Direção: Ol Parker

Onde assistir: Netflix

Em Paixão de Escritório, Jennifer Lopez vive Jackie Cruz, CEO de uma empresa de aeronáutica que tem uma duríssima política contra o relacionamento entre seus funcionários. Isso começa a mudar quando o charmoso advogado Daniel (Brett Goldstein) chega à empresa e os dois engatam um namoro secreto.

Destruição Final 2

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Direção: Ric Roman Waugh

Onde assistir: Prime Video

Cinco anos depois da queda do meteoro que praticamente dizimou a vida na Terra, os Garrity seguem morando no bunker da Groenlândia. Quando os suprimentos começam a ficar escassos por causa da radioatividade, eles precisam deixar a segurança do local para iniciar uma nova e perigosa jornada à Europa, onde uma cratera pode ser o último refúgio da humanidade.

Minha Mãe É Uma Peça 3

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Direção: Susana Garcia

Onde assistir: Globoplay

Com Marcelina (Mariana Xavier) grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) prestes a se casar, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) começa a sofrer com a possibilidade de seus filhos não precisarem mais dela agora que estão crescidos. Para adiar a solidão, ela se envolve nos preparativos para o início da nova vida dos jovens - talvez até demais.

Cara de Um, Focinho do Outro

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Direção: Daniel Chong

Onde assistir: Disney+

A jovem Mabel (Piper Curda) usa uma tecnologia revolucionária capaz de transferir a consciência humana para o corpo de animais para trabalhar em seus estudos da vida silvestre local. Cada vez mais envolvida na comunidade dos animais, ela acaba, sem querer, iniciando uma revolução selvagem contra os humanos e suas empreitadas que têm devastado o meio ambiente.

O Rei da Feira

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Direção: Felipe Joffily

Onde assistir: HBO Max

A comédia nacional O Rei da Feira traz Leandro Hassum como o agente Carlos Alberto Monarca, que, além de um faro poderoso, também é capaz de se comunicar com espíritos. Após um assassinato na feira que ele frequenta, ele precisa usar suas habilidades para desvendar esse mistério, enquanto é atazanado pela inconveniente alma da vítima.

Davi - Nasce Um Rei

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Direção: Phil Cunningham e Brent Dawes

Onde assistir: Netflix

A animação bíblica narra a história de Davi (João Vitor Mafra), um pastor cuja ligação com Deus e fé o transformam em uma das figuras mais importantes do judaísmo e do cristianismo.

Rio de Sangue

Direção: Gustavo Bonafé

Onde assistir: Disney+

Após matar uma importante figura do tráfico, Patrícia (Giovanna Antonelli) foge para o lado da filha, no meio da Amazônia. A paz que procura, no entanto, não acontece, com a garota sendo sequestrada por garimpeiros, obrigado a mãe a entrar numa cruzada sangrenta para resgatá-la. LEIA MAIS SOBRE O FILME

Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma

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Direção: Andrew Bernstein

Onde assistir: Prime Video

Aposentado da CIA, Jack (John Krasinski) aceita um último trabalho de campo, mas acaba entrando na mira de um perigoso esquadrão clandestino formado para cometer assassinatos políticos. Forçado a abandonar a aposentadoria, ele se reúne com sua equipe e novos agentes para perseguir os malfeitores.