Arlindinho é assaltado no Rio e pede ajuda aos seguidores para recuperar joias roubadas

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, fez uma postagem nas redes sociais nesta terça-feira, 9, e contou ter sido assaltado. Na legenda da foto, ele diz que suas joias foram roubadas e pediu ajuda dos seguidores, caso tenham informações.

"Fui assaltado em Cascadura em frente ao clube dos sargentos", diz na legenda da publicação com imagens dos itens. "Levaram meu bracelete e esse cordão na segunda foto. Estou bem, se alguém souber notícias por favor chamar por aqui."

Nos comentários da postagem, seguidores prestaram apoio ao cantor. Erika Januza, namorada do artista, comentou: "A sua vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá".

Horas mais tarde, Arlindinho publicou as datas de seus próximos shows, com a legenda: "Seguimos em frente. Deus no comando".

O Estadão entrou em contato com a assessoria do artista, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.