Prefeitura do Rio lança Mapa da Inovação Carioca para conectar iniciativas de inovação

A Prefeitura do Rio lançou, durante o Web Summit Rio, o Mapa da Inovação Carioca, uma plataforma digital concebida para identificar, organizar e dar visibilidade aos principais ativos de inovação do município. O objetivo é oferecer uma visão integrada do ecossistema local, facilitando a conexão entre atores, a atração de investimentos, o planejamento público e a divulgação das capacidades tecnológicas da cidade.

Criada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Invest.Rio - agência de promoção e atração de investimentos da Prefeitura do Rio -, a nova plataforma vai reunir centros de pesquisa de fronteira, universidades, Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), parques tecnológicos, ambientes de inovação, empresas de base tecnológica, indústrias inovadoras e demais instituições que contribuem para a produção de conhecimento, tecnologia e desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro.

A plataforma evidencia a densidade e a diversidade de ativos que colocam o Rio entre os principais pólos de ciência, tecnologia e inovação do País, informa a prefeitura carioca.

"Com o Mapa da Inovação Carioca, damos um passo concreto para conectar nossos centros de pesquisa, universidades, empresas e ambientes de inovação, tornando visíveis oportunidades e talentos que impulsionam o desenvolvimento da cidade. Lançar essa plataforma no Web Summit é apresentar ao mundo a força e a diversidade do ecossistema carioca e afirmar nossa ambição de atrair investimentos e parcerias estratégicas", afirmou em nota o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gabriel Medina.

O lançamento foi acompanhado de uma experiência imersiva no estande da Invest.Rio, durante o Web Summit Rio 2026. A experiência utilizou o mapa para apresentar a cidade sob a perspectiva da inovação e do futuro, demonstrando como as iniciativas públicas e privadas se articulam para fomentar pesquisa, desenvolvimento e transformação econômica.

"Lançar o Mapa da Inovação Carioca no Web Summit Rio não é coincidência, é estratégia. É o momento em que reunimos, no mesmo lugar, os principais atores globais de inovação e tecnologia, e podemos mostrar, com dados e profundidade, o ecossistema que o Rio está construindo. A plataforma dá ao investidor uma visão integrada da cidade: onde estão os talentos, as instituições, as empresas e as oportunidades. Isso encurta o caminho entre o interesse e a decisão de investir", disse o presidente da Invest Rio, Sidney Levy.