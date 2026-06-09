O que Bocardi fez entre ser demitido pela Globo e contratado pelo SBT?

Rodrigo Bocardi anunciou nesta semana seu retorno à televisão aberta, cerca de um ano e meio após sua saída da Globo. O jornalista foi contratado pelo SBT para comandar um novo telejornal multiplataforma, desenvolvido em parceria com a BocaTV. A atração tem estreia prevista para depois da Copa do Mundo e será exibida de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45.

Durante o período fora da TV aberta, Bocardi se dedicou à criação da BocaTV, projeto de jornalismo digital lançado em fevereiro de 2025. Com o slogan "A TV como você nunca viu", a iniciativa promete programação 24 horas por dia e produção de conteúdo inédito.

O jornalista está investindo na estruturação da empresa. Em maio, revelou nas redes sociais a construção de uma sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Na ocasião, classificou a iniciativa como um "projeto grande, inovador e que está só começando".

Recentemente, a BocaTV ainda promoveu uma seleção para apresentadores do canal. Segundo uma publicação nas redes sociais do projeto, mais de 4 mil vídeos foram enviados por candidatos interessados. No Instagram, o perfil já soma mais de 220 mil seguidores.

Bocardi também anunciou um workshop de comunicação moderna ao lado do jornalista Mariano Boni. A iniciativa é indicada para "quem quer sair do improviso e aprender a comunicar com mais segurança no cenário atual".

Por que Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo?

No dia 30 de janeiro de 2025, a Globo anunciou que Rodrigo Bocardi, então apresentador do Bom Dia São Paulo, foi desligado da emissora por "descumprir normas éticas". O canal destacou ainda que não comentaria sobre "decisões de compliance".

Na noite seguinte, o jornalista publicou um breve vídeo nas redes sociais onde disse estar com a "consciência tranquila" e que atuou durante os 25 anos na emissora com os mesmos princípios.

A trajetória de Bocardi no jornalismo

Reconhecido nacionalmente por coberturas ao vivo e entrevistas, Bocardi construiu grande parte de sua carreira na Globo, onde permaneceu por quase três décadas. Durante esse período, atuou como repórter, correspondente internacional nos Estados Unidos e apresentador do Bom Dia São Paulo.

O jornalista também esteve à frente de telejornais de alcance nacional, como Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo, em substituições ao longo dos anos.