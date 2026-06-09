Homem é assassinado próximo a campo de futebol em Curicica

Rio - Um homem foi executado a tiros, na manhã desta terça-feira (9), próximo a um campo de futebol, em Curicica, na Zona Sudoeste.

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O crime ocorreu na Rua Guaravera, ao lado do campo do Universal, nas proximidades do Largo da Preguiça. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Gercely Damasceno Alves com marcas de disparos em uma calçada da região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam a informação de um homicídio. Ao chegar no local, a equipe constatou a morte do homem e isolou a área para perícia.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.