Motorista de aplicativo é baleado por falso entregador em tentativa de assalto na zona sul

Um motorista de aplicativo foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira, 9, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, na Vila Cordeiro, zona sul de São Paulo. O suspeito, um falso entregador que usava uma motocicleta, conseguiu fugir do local e está sendo procurado.

A vítima, de 44 anos, atingida por mais de um disparo, foi socorrida e levada ao Hospital São Paulo. O estado de saúde não foi informado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais militares apuraram que a vítima dirigia seu veículo quando foi abordada pelo criminoso de motocicleta. O suspeito anunciou o assalto e fez os disparos contra o carro na sequência.

O Instituto de Criminalística esteve no local. O caso foi registrado como tentativa de roubo de veículo no 27º Distrito Policial, que fica no Campo Belo, também na zona sul da capital paulista.