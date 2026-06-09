Eli Lilly tem aval de regulador para nova forma de uso de remédio para dermatite atópica

Eli Lilly anunciou nesta terça-feira, 9, que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) aprovou um regime de dose de manutenção única a cada oito semanas do Ebglyss (lebrikizumab-lbkz) para tratamento da dermatite atópica moderada a grave.

O Ebglyss já é aprovado para uma dose de manutenção mensal, com dados de longo prazo demonstrando controle duradouro da doença. Agora, o Ebglyss oferece aos pacientes com dermatite atópica moderada a grave a opção de controlar sua condição com apenas seis injeções de manutenção por ano.

"A aprovação de hoje reforça a eficácia comprovada do EBGLYSS a longo prazo, com uma nova opção de dose de manutenção a cada oito semanas", informou a companhia. "Para pessoas com dermatite atópica moderada a grave, isso significa um tratamento que precisa ser feito apenas seis vezes por ano, sem a necessidade de medicamentos tópicos com receita médica desde o início", afirmou a vice-presidente executivo e presidente da Lilly Immunology, Adrienne Brown.