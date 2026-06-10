Morre Clodoaldo Pelizzoni, secretário de Planejamento da Prefeitura de SP, aos 57 anos

Morreu na noite desta terça-feira aos 57 anos, o secretário municipal de Planejamento e Eficiência de São Paulo, Clodoaldo Pelizzoni. Integrante da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), ele comandava desde 2025 a pasta responsável pelo planejamento estratégico e pela elaboração do orçamento da capital. A Prefeitura de São Paulo não informou a causa do falecimento.

A informação foi divulgada pela administração municipal na manhã desta quarta-feira, 10. Em nota, Nunes lamentou a perda e destacou a trajetória de Pelizzoni no serviço público. Segundo o prefeito, o secretário teve participação relevante na estruturação do orçamento climático da capital e se destacava pelo conhecimento técnico na área de transportes. "Além de um colega gentil com todos à sua volta", relembrou.

Formado em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), Pelizzoni construiu uma carreira de mais de três décadas na administração pública. Ao longo da trajetória, ocupou cargos de direção e chefia nos governos estadual e municipal, com atuação nas áreas de habitação, assistência social, infraestrutura e mobilidade.

No governo paulista, foi diretor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), diretor administrativo-financeiro da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Imesp), chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). Também comandou as secretarias estaduais de Logística e Transportes e de Transportes Metropolitanos.

Na Prefeitura, ingressou na gestão Ricardo Nunes como secretário-adjunto de Governo, em 2023. Dois anos depois, assumiu a Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, onde coordenou iniciativas voltadas ao planejamento estratégico da cidade e à gestão orçamentária. Entre os projetos mais recentes esteve a elaboração do orçamento climático da capital, apontado pela administração municipal como referência nacional na incorporação de critérios ambientais às contas públicas.