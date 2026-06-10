Doctor Who perde roteirista e BBC cancela especial de Natal; saiba mais

Uma das maiores séries da cultura pop britânica, Doctor Who passará por grandes mudanças nos próximos meses. Emissora original do programa, a BBC anunciou a saída de Russell T. Davies, roteirista e showrunner da fase mais recente da produção, e o cancelamento do especial de Natal programado para 2026.

Em comunicado publicado na página oficial de Doctor Who, a BBC afirmou que a decisão foi tomada após longas discussões. "Sabemos que essa notícia desapontará os fãs, mas para preparar a série para novas temporadas, foi decidido que, em vez de tapar um buraco com um especial solto, a emissora seguiria em frente e investiria no futuro em longo prazo da série, garantindo que, quando a TARDIS aterrissar novamente, ela o faça de forma gloriosa."

No mesmo texto, a emissora confirmou que segue procurando novos parceiros para a produção e distribuição mundial da série após a parceria decepcionante com a Disney. "Doctor Who ainda é uma parte importante da BBC e essa busca reforça o nosso comprometimento contínuo com Doctor Who, garantindo que o público aproveitará a série por anos."

Responsável por reviver Doctor Who em 2005 após 17 anos de hiato, Davies retornou para o título em 2023, comandando os especiais de 60 anos da série e as duas temporadas estreladas por Ncuti Gatwa como o 15º Doutor. A diminuição de episódios para se encaixar no modelo de lançamento do Disney+ e a decisão de liberar os capítulos no streaming antes de sua exibição na BBC causou grande queda na audiência do programa.

"Vocês precisarão esperar um pouco mais por Doctor Who, mas estarão esperando por mais Doctor Who do que apenas um episódio, então, vai valer a pena", escreveu Davies em seu Instagram. O agora ex-showrunner afirmou que o especial de Natal ainda não tinha roteiro e muito menos um ator escolhido para suceder Gatwa após sua saída turbulenta da produção.

Davies também reforçou as declarações da BBC, dizendo que o especial foi idealizado apenas para que a série seguisse em produção enquanto seu futuro não era decidido. Com a procura da emissora por novos parceiros, no entanto, o capítulo natalino "não é mais necessário". "Estou tão animado quanto todos vocês para ver o que vem por aí", concluiu.

Apenas duas temporadas e quatro especiais de Doctor Who estão disponíveis para streaming no Brasil, justamente as produzidas em parceria com a Disney, que podem ser assistidas no Disney+. A era chamada "clássica", que aconteceu entre 1963 e 1989, e o revival, que foi de 2005 a 2022, não podem ser encontradas no País.