Cashback de até 100% e primeiros autores confirmados: veja destaques da Bienal do Livro de SP

A Bienal do Livro de São Paulo inicia as vendas de ingresso antecipadas nesta quinta-feira, 11, às 11h. Além de um sistema de cashback que oferece créditos a serem usados na feira e que foi ampliado para distribuir melhor os visitantes ao longo do evento, os organizadores anunciam os primeiros convidados.

Entre eles estão Lynn Painter e autoras de fantasia best-sellers, como Leia Stone e SenLinYu. Talentos nacionais também terão destaque no evento, como Alê Santos, Ana Suy e Iberê Thenório.

A 28ª edição do evento ocorre entre 4 e 13 de setembro no Distrito Anhembi, com ingressos variando entre R$ 15 e R$ 42. São esperadas 700 mil pessoas.

Abaixo, confira informações sobre autores, datas de participação, valores dos ingressos e o sistema de cashback.

Primeiros autores confirmados

Além de Painter, outros autores também já foram confirmados na edição de 2026 da Bienal do Livro de São Paulo, incluindo escritores nacionais que estarão na Arena Cultural.

Internacionais

- Lynn Painter (5/9): Um dos principais nomes do romance dos últimos tempos, é autora do best-seller Melhor do Que Nos Filmes, que ganhará uma adaptação da Netflix;

- Danielle L. Jensen (11/9): Autora best-seller de fantasia, mente por trás de A Fate Inked in Blood e A Curse Carved in Bone, além das séries Bridge Kingdom, Dark Shores e Malediction;

- Leia Stone (6/9): Também escritora best-seller de fantasia das séries Matefinder, Wolf Girl e Fallen Academy;

- Leonor Carvalho (6/9): Escritora portuguesa conhecida por suas obras de ficção que misturam drama e dark romance. Autora da série Rostos Vazios.

- Lesley-Ann Jones (10/9): Jornalista, autora e biógrafa. Entre suas obras, está Love, Freddie, do cantor do Queen;

- Courtney Henning Novak (9/9): Escritora americana.

- SenLinYu (12/9): Escritora americana que se destacou com a fanfiction Manacled e se tornou autora de best-seller, como seu livro de estreia Alchemised, lançado em setembro de 2025.

Nacionais

- Ana Suy (12/9): Psicanalista, foi semifinalista do Prêmio Jabuti 2023 e 2024. É autora do best seller A Gente Mira No Amor e Acerta na Solidão;

- José Falero (9/9): Autor premiado de Vila dos Sapos e Supridores; importante nome da ficção social

Alê Santos (8/9): Finalista do Prêmio Jabuti e maior nome do afrofuturismo brasileiro;

Felipe Castilho (8/9): Quadrinista, escritor e roteirista. Indicado ao Prêmio Jabuti;

Jana Bianchi (8/9): Escritora e tradutora;

Queren Ane (10/9): Escritora de ficção juvenil cristã;

Cristina Bomfim (10/9): Escritora de romantasia cristã.

Maidy Lacerda (7/9): Escritora de ficção juvenil, autora da Saga Princesa Desastrada, sendo O Diário de uma Princesa Desastrada sua obra mais famosa.

Gabriel Dearo e Manu Digilio (6/9): Escritores, criadores de conteúdo e autores da série best-seller As Aventuras de Mike.

Iberê Thenório (6/9): Youtuber, influenciador digital e jornalista brasileiro conhecido por fundar o canal Manual do Mundo.

Kelly M. (6/9): Escritora e autora brasileira. Seu trabalho de maior sucesso é o livro Desenfreados.

Ellie Morgan (6/9): Autora brasileira conhecida por suas narrativas de dark romance e fantasia urbana/sobrenatural. Seu maior sucesso é a duologia Love in the Dark.

Cashback deverá ser usado durante a Bienal

A maior novidade da 28ª Bienal do Livro de São Paulo é o esquema de cashback de 100% do valor do ingresso. A quantia, variável, será revertida em créditos a serem utilizados para comprar livros no evento.

Os valores que poderão ser usados variam de acordo com a data e modalidade de ingresso adquirido.

Segunda a quinta-feira

- Inteira: R$ 40; Crédito: R$ 15

- Meia: R$ 20; Crédito: R$ 7,50

Sexta-feira, sábado e domingo

- Inteira: R$ 42; Crédito: R$ 15

- Meia: R$ 21; Crédito: R$ 7,50

Quem visitar a Bienal depois das 17h, de segunda a quinta, terá cashback de 100% do valor do ingresso. É uma tentativa de distribuir melhor o público e incentivar a visita de pessoas que trabalham durante o dia ao longo da semana. Nos finais de semana, a Bienal fica tradicionalmente lotada. A organização prevê uma agenda de debates focada no público adulto na faixa noturna, que terá os seguintes valores de ingressos:

Segunda a quinta-feira

- Inteira: R$ 30

- Meia: R$ 15

Quem tem direito à gratuidade e meia-entrada na Bienal do Livro

Os ingressos estarão à venda no site oficial da Fever a partir de 11h desta quinta, 11.

- Meia-entrada: Estudantes e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada

- Gratuidade: Professores, profissionais do mercado editorial, crianças menores de 12 anos, pessoas acima de 60 anos e portadores da Credencial Plena do Sesc possuem direito à gratuidade no evento