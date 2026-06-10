Os principais filmes de Spielberg sobre ETs antes de 'Dia D'

A expectativa para Dia D, novo filme de ficção científica de Steven Spielberg, é uma das maiores do cinema em 2026.

O longa marca o retorno do diretor ao universo dos extraterrestres, tema que ajudou a consolidar sua carreira com obras como E.T. - O Extraterrestre e Contatos Imediatos do Terceiro Grau.

O filme vem despertando enorme curiosidade por prometer uma abordagem contemporânea sobre a possibilidade de vida alienígena e supostos segredos governamentais relacionados ao tema. "É a minha conclusão final de que não estamos sozinhos", disse o cineasta sobre o novo trabalho, que recentemente também afirmou que os Estados Unidos retiraram o ET de Varginha do Brasil.

Estrelado por Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, o longa chega aos cinemas brasileiros em 11 de junho. Para entrar no clima da produção, relembre os principais filmes de Spielberg com temática alienígena.

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

Considerado um marco da ficção científica moderna, o longa acompanha pessoas comuns que passam a vivenciar fenômenos misteriosos ligados à presença alienígena na Terra. Em vez de retratar os extraterrestres como ameaças, Spielberg aposta em uma abordagem marcada pelo fascínio, pela curiosidade e pela possibilidade de comunicação entre diferentes formas de vida.

Onde ver: Prime Video (aluguel ou compra)

E.T. - O Extraterrestre (1982)

O maior clássico da carreira de Spielberg no gênero narra a amizade entre um garoto solitário e um alienígena que acaba abandonado na Terra. Misturando aventura, emoção e fantasia, o filme tornou-se um fenômeno cultural e permanece como uma das representações mais afetuosas de visitantes de outro planeta já levadas ao cinema.

Onde ver: Prime Vídeo

Guerra dos Mundos (2005)

Baseado no romance de H. G. Wells, o longa apresenta uma visão muito mais sombria da presença extraterrestre. A trama acompanha uma família tentando sobreviver a uma invasão alienígena devastadora. Spielberg troca o encantamento de suas obras anteriores por uma narrativa de tensão, caos e sobrevivência.

Onde ver: Paramount +

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)

Embora seja principalmente um filme de aventura, a quarta incursão de Indiana Jones incorpora elementos ligados a seres de origem extraterrestre. A produção mistura arqueologia, mistério e ficção científica, aproximando a franquia do imaginário dos discos voadores e das teorias sobre visitantes de outros mundos.

Onde ver: Paramount+