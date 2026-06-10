Médico de Matthew Perry diz que era traficante do ator em tentativa de reduzir pena

Médico que forneceu a cetamina que levou à morte de Matthew Perry (1969-2023), Salvador Plasencia entrou com recurso para diminuir a pena de 30 meses recebida por fornecer as drogas ao ator. A equipe do médico argumenta que a sentença foi dada por considerar que ele abusou de seu status profissional, quando ele agiu mais como traficante do astro de Friends.

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De acordo com o pedido, obtido pelo tablóide norte-americano TMZ, os advogados de Plasencia afirmam que Perry nunca o procurou para consultas legítimas, e sim para ter acesso de uma pessoa confiável à cetamina. Enquadrados como traficantes, o também médico Mark Chavez e o diretor Eric Fleming pegaram oito meses e 2 anos de prisão, respectivamente, com a defesa de Plasencia apontando erro na diferença das penas.

Além de Plasencia, Chavez e Fleming, Jasveen Sangha, conhecida como a "Rainha da Cetamina", também foi considerada culpada pela morte de Perry, sendo sentenciada a 15 anos de prisão. Já Kenneth Iwamasa, assistente do ator, ficará 41 meses na prisão.

Perry, famoso por estrelar as 10 temporadas de Friends como Chandler Bing e pelo filme Meu Vizinho Mafioso, foi encontrado morto flutuando com o rosto afundado em uma jacuzzi em sua residência, em Los Angeles, em outubro de 2023. O ator estava sob "pesados efeitos da cetamina", que o levaram a se afogar. Ele tinha 54 anos.