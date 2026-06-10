Criminosos atiram em casal de moto após roubarem as alianças das vítimas em SP

Um casal que estava em uma motocicleta foi baleado durante um assalto no início da noite de terça-feira, 9, no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. As vítimas, de 29 e 35 anos, foram abordadas na Rua Vicente Lazzari por um criminoso que também estava de motocicleta.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o casal foi socorrido e levado ao Hospital Brasilândia, onde permanecem internados. O estado de saúde não foi divulgado.

Imagens de câmeras de segurança que flagraram o crime mostram que o casal não reagiu e desembarcou da moto logo após o criminoso anunciar o assalto. Na sequência, os dois foram atingidos pelos disparos. A mulher ficou caída após ser atingida.

O criminoso conseguiu fugir com uma aliança e outros pertences das vítimas. O caso foi registrado como roubo no 72º Distrito Policia, que fica na Vila Penteado, também na zona norte da capital paulista.