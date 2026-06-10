'The Social Reckoning': sequência de 'A Rede Social' com Jeremy Strong ganha teaser; assista

Sequência de A Rede Social, de 2010, The Social Reckoning teve seu primeiro teaser revelado nesta quarta-feira, 10. O novo filme narra os eventos que levaram à publicação da série de artigos de Jeff Horwitz, vivido por Jeremy Allen White (The Bear), que revelou a manipulação de dados e a propagação de discursos de ódio no Facebook.

As revelações de Horwitz, vazadas pela ex-funcionária Frances Haugen (a vencedora do Oscar Mikey Madison), levaram a uma investigação que colocou Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, agora interpretado por Jeremy Strong, diante da Suprema Corte dos Estados Unidos. Além de revisitar o trabalho do jornalista, The Social Reckoning também recriará o julgamento do bilionário.

Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2011 pelo seu trabalho no longa original, Aaron Sorkin assina o roteiro da sequência, além de trabalhar como diretor. O elenco inclui nomes como Billy Magnussen (Lilo & Stitch), Betty Gilpin (Paixão de Escritório), Bill Burr (Tiozões) e Sierra Capri (On My Block).

The Social Reckoning estreia em 9 de outubro nos Estados Unidos.