Ator de 'X-Men' revela diagnóstico de câncer 'extremamente raro': 'Apenas 1% atinge os homens'

Tyler Mane, o Dente-de-Sabre dos X-Men, revelou o diagnóstico de um câncer de mama através de postagem em suas redes sociais. O ator, que já começou o tratamento, comentou que a doença é bastante rara em homens, atingindo apenas 1% da população.

"Tenho uma má notícia: começo a quimioterapia hoje. Um em cada 750 homens será diagnosticado com câncer de mama durante a vida, e eu sou um deles", disse o artista em vídeo.

"Sim. Eu tenho câncer de mama. E sim, é extremamente raro. Apenas 1% dos cânceres de mama atingem os homens", escreveu Mane na legenda de sua publicação.

O ator continuou explicando que o estigma por trás da doença leva muitos a descobrirem o diagnóstico tardiamente. "Para ser sincero, minha primeira reação foi manter em segredo. Afinal, é um pouco constrangedor. Mas depois descobri que os homens têm maior probabilidade de serem diagnosticados em estágios avançados porque o assunto não é debatido e a doença não é investigada. Inclusive, meus médicos ignoraram o caso inicialmente, e só consegui o diagnóstico precoce porque minha esposa me pressionou a remover o nódulo."

Mane encerrou a publicação pedindo para que os fãs compartilhassem para que mais pessoas soubessem sobre a doença: "Então, vamos quebrar esse silêncio! 1 em cada 755 homens receberá o diagnóstico de câncer de mama durante a vida e, se detectado precocemente, as chances de cura são muito altas".